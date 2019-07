Drogue à l’Ucad: l'étudiant, Alioune Thiam, condamné à 2 ans de prison ferme

Jugé pour offre et cession de drogue, l’étudiant de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Alioune Thiam, est fixé sur sort. Il a été condamné à deux (2) de prison ferme.



Selon le journal « Le Témoin » qui donne l’information, l’étudiant a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Ses co-accusés notamment Mamadou Mamour Sow, Adama Alassane Diallo, El Hadji Malick Bâ, Ameth Sy, Solo Mbow et Abdoulaye Sy ont été purement et simplement relaxés par le tribunal de Grande instance de Dakar.

Le mis en cause faisait son trafic à la chambre 39 du Pavillon 4.