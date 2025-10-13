Duel décisif Sénégal - Mauritanie : Pape Thiaw promet de tout mettre en œuvre pour décrocher la qualification

À la veille de l’affrontement décisif contre la Mauritanie pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur national, Pape Thiaw, s’est exprimé en conférence de presse au stade Abdoulaye Wade. Il anticipe une rencontre difficile face aux Mourabitounes.



« On s’attend à un match très difficile face à une belle équipe de la Mauritanie qui montre de bonnes choses dans les deux phases de jeu. Nous, on a envie d’aller à la Coupe du monde et de faire une bonne prestation devant notre public », a-t-il confié aux journalistes.



Sur l’état physique de certains joueurs, Pape Thiaw a rassuré : « Ismaïla va très bien, il avait juste pris un coup. Pour Édouard, il a essayé mais n’a pas pu participer à la séance spécifique avec les gardiens, à cause de douleurs persistantes aux côtes. On attend l’avis médical ».



Le sélectionneur a enfin insisté sur la détermination de son groupe à décrocher la qualification. « Quand on a une qualification au bout, on est prêt à tout pour pouvoir l’obtenir. Cela se jouera sur le terrain. Les joueurs sont motivés, déterminés. Ils ont envie d’aller chercher ce ticket devant leur public. Les joueurs savent ce que représente une Coupe du monde. On aura aussi un homme de plus : le public, qui va nous pousser à obtenir la qualification pour la plus belle des manières », a dit Pape Thiaw.

