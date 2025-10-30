EN DIRECT - Affaire Madiambal Diagne - Arrestation de journalistes : l’Apr hausse le ton

L'Alliance pour la République (Apr, ancien parti au pouvoir), fait actuellement face aux journaliste. Lors de cette conférence de presse, le parti de l'opposition va aborder les questions d'actualité notamment l'arrestation de journalistes, l'affaire Madiambal Diagne, la gestion du pays par le régime Diomaye-Sonko entre autres sujets. Regardez!

