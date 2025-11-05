Eau, éducation, sécurité : le Premier ministre détaille les avancées des politiques publiques

Le Premier ministre a présenté, lors du Conseil des ministres du 5 novembre 2025, les avancées enregistrées dans plusieurs secteurs prioritaires du gouvernement, marquant ainsi « la démarche de rupture entreprise pour mieux satisfaire les attentes des populations dans des domaines cruciaux de leur vie quotidienne ».Dans le secteur de l’hydraulique, le chef du gouvernement a souligné « les progrès notables en matière d’approvisionnement en eau potable », citant la finalisation des études des autoroutes de l’eau et le lancement prévu en 2026 des travaux destinés à desservir les grands centres urbains du triangle Dakar-Mbour-Thiès, la ville sainte de Touba et vingt-huit localités riveraines du lac de Guiers.S’agissant de l’éducation, le Premier ministre a insisté sur « la gestion des examens et concours, la carrière des enseignants, la résorption du déficit en personnel enseignant, le renforcement de capacités du personnel et la gouvernance du secteur ». Il a salué les efforts de digitalisation des examens du CFEE et du BFEM, l’introduction de l’anglais dès le préscolaire, ainsi que les mesures de promotion de l’alphabétisation et des langues nationales.Il a également rappelé la validation du plan quinquennal de recrutement d’enseignants, destiné à combler le déficit du personnel, ainsi que la mise en œuvre du plan de recrutement spécial. Plusieurs innovations structurantes ont aussi été évoquées, dont l’ouverture des Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (Lynaqe) de Sédhiou et de Kaffrine, la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Éducation (NITHÉ), et le Programme d’Urgence de Résorption des Abris Provisoires Persistants (PURAPp).En clôturant sa communication, le Premier ministre a adressé ses félicitations aux ministres de l’Hydraulique et de l’Assainissement, de l’Éducation nationale, ainsi qu’à celui de l’Intérieur et de la Sécurité publique, pour « le travail abattu et les résultats obtenus » dans leurs domaines respectifs, avant d’annoncer qu’il prendra quelques jours de congé à partir du 6 novembre 2025.