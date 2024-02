Eclipse solaire totale visible en avril 2024 en Amérique du Nord

Il s’agit d’une éclipse solaire totale où la Lune s'alignera parfaitement à la Terre et au Soleil. Le jour de l'éclipse, la lune ne sera qu'à 360 000 kilomètres de distance de la Terre. Grâce à cette proximité, la lune apparaîtra légèrement plus grosse dans le ciel.



"Nulle part ailleurs dans notre système solaire, à notre connaissance, la lune n'a la taille suffisante pour bloquer la surface exacte du soleil", explique Kelly Korreck, responsable du programme d'éclipse de la NASA.



Quinze États américains pourront admirer cette éclipse, mais deux d'entre eux : le Tennessee et le Michigan pourront la voir de justesse. Parmi les villes qui se trouveront au cœur de l'action : Dallas, Little Rock, Indianapolis, Cleveland, Buffalo et Montréal, soit la plus grande foule de l'histoire de l'éclipse sur le continent. Les villes les plus chanceuses seront plongées dans l'obscurité pendant plus de 4 minutes.



Plus on s'éloigne de la trajectoire de l'éclipse totale, plus elle sera partielle. À Seattle et Portland, dans l'Oregon, c'est-à-dire à peu près à la distance la plus éloignée des États-Unis continentaux, un tiers du soleil sera recouvert.