Économie sénégalaise: près de 75% exclus du système bancaire

L’économie informelle est exclue du système bancaire classique. «C’est 75 % de l’économie sénégalaise», a estimé, le maire, Barthélemy Dias lors de l’installation du premier observatoire citoyen de la ville de Dakar. «Il est loin de se substituer au Conseil municipal. L’ambition est de favoriser la participation citoyenne», précise-t-il. Pour lui, il faut favoriser le secteur informel. «Nous devons être fiers de qui nous sommes. Un Américain ou un Français ne viendra pas à Dakar pour visiter des centres commerciaux. Ils visitent la réalité des terroirs», a-t-il indiqué dans les colonnes du journal Walfadjri.



En outre, Barthélemy Dias souligne que nous sommes un peuple de débrouillards et de commerçants mais dignes, debout et fiers de ce que nous sommes.



Il souligne également que les marchands ambulants qui sont aussi des acteurs économiques, ont leur place dans Dakar. Mais, d’après lui, ils doivent comprendre que les Dakarois ont le droit de marcher sur les trottoirs. «Les charretiers sénégalais doivent comprendre qu’il est interdit de circuler en charrette à Dakar. Ils seront accompagnés à travers un programme de mise à disposition de tricycle pour qu’ils continuent à exercer leur métier», promet le député-maire de la ville de Dakar. Selon lui, il est possible de réinventer Dakar en privilégiant les innovations. «Faire de Dakar un territoire où les acteurs se parlent. Je ne crois pas au déguerpissement, mais au désengorgement et au désencombrement», précise le maire. Le sociologue Djiby Diakhaté est le coordonnateur de l’observatoire.