Edouard Mendy après sa participation au Forum de Davos : « cette conférence a été un grand moment de partage »

Le gardien international sénégalais de Chelsea (élite anglais), Édouard Mendy, a participé lundi à un panel du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, sur invitation du Qatar et de la FIFA. Il n’a pas manqué d’exprimer sa joie l’issue de l’évènement.



« Je tiens à remercier Son Altesse Tamim Al Thani et le Président de la FIFA Gianni Infantino de m'avoir invité au Forum économique mondial de Davos. Cette conférence a été un grand moment de partage et d'échange sur l'impact du football avec Patrice Motsepe, Gianni Infantino, Ronaldo Nazário, Jill Ellis, Hassan Al Thawadi & Arsène Wenger », a posté Mendy sur les réseaux sociaux.



L’intervention de Edouard Mendy portait sur la contribution du football et son impact dans le rapprochement des peuples. Le Sénégalais a également partagé ses souvenirs de Coupe du monde durant son enfance avant de décliner ses ambitions et ses espérances pour la prochaine édition prévue en fin 2022 au Qatar.



Edouard Mendy a remporté la Coupe d’Afrique des nations (CAN) avec les Lions en février. Il a joué un rôle important lors de la qualification pour le Mondial Qatar 2022. En club, le portier des Lions a eu à remporter la Ligue des champions, la Super coupe d’Europe et le Mondial des clubs.