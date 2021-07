Edouard Mendy, élu meilleur joueur africain de l'année 2021

Le gardien sénégalais Edouard Mendy évoluant à Chelsea a été élu joueur africain de l’année à l’occasion de la cérémonie des Ghana Football Awards. Mendy devance l’Algérien Riyad Mahrez (Manchester City) et l’Ivoirien Franck Kessié (Milan AC), également nommés.Auteur d’une saison impressionnante avec le club anglais et vainqueur de la Ligue des champions, le Sénégalais promet de rendre fier l'Afrique. «Je suis très reconnaissant d’avoir reçu ce trophée. Cela a été une merveilleuse année pour moi et gagner la Ligue des champions a été l’un des plus belles choses de ma vie. Je remercie tous les Ghanéens et Africains dans le monde pour le soutien et les prières. Je promets de meilleures choses pour rendre fière l’Afrique», a soutenu le "Lion" de la Teranga dans une courte vidéo diffusée pour l’occasion.