Education nationale : le téléphone portable interdit dans les établissements scolaires (Ministre)

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé l'interdiction stricte de l'usage du téléphone portable dans les établissements scolaires, aussi bien publics que privés. Selon le ministre, Moustapha Mamba Guirassy, "cette décision par les conséquences négatives liées à l'usage incontrôlé du téléphone en milieu scolaire".



Ce phénomène, souligne un communiqué rendu public dimanche, "détourne les élèves de l'apprentissage, affaiblit leur concentration et les expose à des pratiques contraires aux valeurs éducatives". Il favorise également « les incivilités, le racket, le vol et le cyberharcèlement ». « L'école de la République est un sanctuaire du savoir et de la citoyenneté. Elle doit demeurer un espace protégé, voué à l'étude, à la discipline et à l'épanouissement des apprenants », rappelle le document officiel.



Pour assurer l'effectivité de cette mesure, chaque établissement est invité « à mettre en place sa propre stratégie de gestion des téléphones portables dès l'entrée dans l'espace scolaire. Cela pourra se traduire par le dépôt dans des casiers sécurisés, une collecte organisée par les enseignants ou encore un rangement obligatoire dans les sacs en mode éteint ».



Des exceptions encadrées sont toutefois prévues. Selon la note, « Les élèves en situation de handicap ou atteints d'un trouble de santé invalidant pourront continuer à utiliser des dispositifs médicaux associés à un équipement de communication ».



De même, « un enseignant peut dans le cadre d’une activité pédagogique dûment encadrée, autoriser de manière expresse l’utilisation de téléphone, notamment lorsqu’il s’agit de promouvoir le numérique et l’intelligence artificielle; et d’en favoriser l'intégration progressive dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage ».



Par ailleurs, le ministère met en garde contre tout manquement à cette interdiction et promet des sanctions. Il appelle également les associations de parents d'élèves (APE), les conseils de gestion des écoles (CGE) et l’ensemble de la communauté éducative, à accompagner l'application stricte de cette règle dès la rentrée scolaire prochaine.