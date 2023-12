Effets des changements climatiques au Sénégal: plus de 8 500 ha de terre dégradés à restaurer

Les changements climatiques ont détruit plusieurs forêts classées au Sénégal notamment celles de Gossas, de Guinguinéo et de Birkelane. Pour résoudre ce problème, les services des Eaux, forêts, chasses et conservation des sols, à travers le Portefeuille thématique climat sahel (Ptcs), compte restaurer durablement les écosystèmes naturels.



«Nous avons mené des activités sur le terrain pour l’aménagement des forêts classées en faisant un reboisement de conservation des sols et l’élaboration du plan de restauration de la forêt classée de Birkilane qui est dans un état de dégradation. Il y a d’autres actions qui sont prévues dans la gouvernance foncière, la gestion des écosystèmes et des ressources naturelles. L’objectif c’est de réparer 8 500 ha de terre dégradés à restaurer», affirme le Colonel Babacar Dione sur Walfadjri.



C’était avant hier, lors de la signature d’un accord de partenariat entre la direction des Eaux et forêts, chasses et conservation du sol et l’agence belge Enabel. A travers ces trois départements, Colonel Dione affirme que des actions seront menées. «Cela peut se faire sous forme de mise en défense, de régénération naturelle assistée. Cette régénération va permettre de gérer ces terres, avoir des arbres mais également bénéficier des produits issus de ces arbres afin d’améliorer leur fertilité», poursuit-il