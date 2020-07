Effets du coronavirus : comment le Covid-19 peut endommager le cerveau

Certains scientifiques soupçonnent que le Covid-19 provoque une insuffisance respiratoire et la mort non pas en endommageant les poumons, mais le cerveau - et d'autres symptômes comprennant des maux de tête, des accidents vasculaires cérébraux et des crises d'épilepsie.



Pour Julie Helms, tout a commencé avec une poignée de patients admis dans son unité de soins intensifs à l'hôpital universitaire de Strasbourg, dans le nord-est de la France, au début du mois de mars 2020.



En quelques jours, tous les patients de l'unité de soins intensifs avaient le Covid-19, et ce ne sont pas seulement leurs difficultés respiratoires qui l'ont alarmée.



"Ils étaient extrêmement agités et beaucoup avaient des problèmes neurologiques, principalement de la confusion et du délire", dit-elle.



"C'était complètement anormal. Cela a été très effrayant, surtout parce que beaucoup des personnes que nous avons traitées étaient très jeunes - beaucoup avaient la trentaine et la quarantaine, voire 18 ans".



Problèmes neurologiques

Helms et ses collègues ont publié une petite étude dans le New England Journal of Medicine documentant les symptômes neurologiques chez leurs patients atteints de Covid-19, allant des difficultés cognitives à la confusion.



Tous sont des signes d'"encéphalopathie" (terme général désignant les dommages causés au cerveau) - une tendance que les chercheurs de la ville chinoise de Wuhan avaient remarquée chez les patients atteints de coronavirus en février dernier.



Aujourd'hui, plus de 300 études menées dans le monde entier ont révélé une prévalence d'anomalies neurologiques chez les patients atteints de Covid-19, allant de symptômes légers comme des maux de tête, une perte d'odorat (anosmie) et des picotements (arcoparasthésie) à des résultats plus graves comme l'aphasie (incapacité de parler), des accidents vasculaires cérébraux et des crises d'épilepsie.



Cela s'ajoute aux récentes découvertes selon lesquelles le virus, qui a été largement considéré comme une maladie respiratoire, peut également causer des dommages aux reins, au foie, au cœur et à presque tous les systèmes d'organes du corps.



"Nous ne savons pas encore si l'encéphalopathie est plus grave avec Covid-19 qu'avec d'autres virus, mais je peux vous dire que nous en avons vu beaucoup", déclare Elissa Fory, neurologue à la Fondation Henry Ford de Detroit, Michigan.



"À mesure que le nombre de cas augmente, vous commencerez à voir non seulement les manifestations communes mais aussi les manifestations inhabituelles - et nous les voyons toutes en même temps, ce qu'aucun d'entre nous n'a jamais rencontré au cours de sa vie".



Les estimations de la prévalence exacte varient, mais il semble qu'environ 50 % des patients diagnostiqués avec le Sars-CoV-2 - le virus responsable de la maladie Covid-19 - ont connu des problèmes neurologiques.

L'étendue et la gravité de ces problèmes neurologiques sont passées largement inaperçues.



La plupart des gens, y compris les médecins, peuvent ne pas reconnaître les anomalies neurologiques pour ce qu'elles sont lorsqu'elles apparaissent - une personne en crise peut simplement avoir l'air étourdi, sans aucun tremblement ou secousse.



Avec son dispositif d'alerte, ses médicaments sédatifs et son isolement au lit, un environnement de soins intensifs peut exacerber et induire un délire, ce qui limite notre capacité à relier tout symptôme au virus.



L'absence de symptômes connexes

Pour compliquer encore les choses, de nombreuses personnes souffrant des effets du Sars-CoV-2 ne sont jamais réellement testées pour le virus, surtout si elles ne présentent pas de toux ou de fièvre.



Cela signifie que si elles présentent des symptômes neurologiques, nous ne saurons peut-être jamais si cela est lié au Sars-CoV-2.



"En fait, il y a un pourcentage significatif de patients atteints de Covid-19 dont le seul symptôme est la confusion", déclare Robert Stevens, professeur associé d'anesthésiologie et de médecine des soins intensifs à la Johns Hopkins Medicine de Baltimore, aux États-Unis.

"Nous sommes confrontés à une pandémie secondaire de maladies neurologiques."



Une maladie différente

La plupart des chercheurs pensent que les effets neurologiques du virus sont le résultat indirect soit d'un manque d'oxygène dans le cerveau, soit du produit de la réaction inflammatoire du corps (la fameuse "tempête de cytokines").



Fory et Helms pensent tous deux que les effets neurologiques sont "médiés par les cytokines".

D'autres n'en sont pas si sûrs : les preuves commencent à s'accumuler démontrant que le virus peut en fait envahir le cerveau lui-même.



"Si vous m'aviez demandé il y a un mois s'il existait des preuves publiées que le Sars-CoV-2 pouvait traverser la barrière hémato-encéphalique, j'aurais dit non - mais il existe maintenant de nombreux rapports qui montrent qu'il en est tout à fait capable", déclare Stevens.



Au Japon, des chercheurs ont rapporté le cas d'un homme de 24 ans qui a été trouvé inconscient sur le sol dans une flaque de son propre vomi.



Il a subi des crises généralisées alors qu'il était transporté d'urgence à l'hôpital.

Une IRM de son cerveau a révélé des signes aigus de méningite virale (inflammation du cerveau), et une ponction lombaire a permis de détecter le Sars-CoV-2 dans son liquide céphalorachidien.



Des chercheurs chinois ont également trouvé des traces du virus dans le liquide céphalorachidien d'un patient de 56 ans souffrant d'une encéphalite grave.



Et lors d'un examen post-mortem d'un patient atteint de Covid-19 en Italie, les chercheurs ont détecté des particules virales dans les cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux sanguins du cerveau lui-même.



En fait, certains scientifiques soupçonnent maintenant que le virus provoque une insuffisance respiratoire et la mort non pas en endommageant les poumons mais en endommageant le tronc cérébral, le centre de commande qui nous permet de continuer à respirer même lorsque nous sommes inconscients.



Le cerveau est normalement protégé des maladies infectieuses par ce que l'on appelle la "barrière hémato-encéphalique" - une membrane de cellules spécialisées à l'intérieur des capillaires qui traversent le cerveau et la moelle épinière.



Ces cellules empêchent les microbes et autres agents toxiques d'infecter le cerveau.

Si le Sars-CoV-2 peut franchir cette barrière, cela suggère que non seulement le virus peut pénétrer au cœur du système nerveux central, mais aussi qu'il peut y rester, avec la possibilité de revenir des années plus tard.



Virus dormants

Bien que rare, ce comportement de type Lazare n'est pas inconnu parmi les virus : le virus de la varicelle Herpès zoster, par exemple, infecte couramment les cellules nerveuses de la colonne vertébrale, pour réapparaître plus tard à l'âge adulte sous forme de zona.



Environ 30 % des personnes qui ont eu la varicelle dans leur enfance développeront un zona à un moment ou à un autre de leur vie.



D'autres virus ont eu des effets bien plus dévastateurs à long terme.



L'un des plus connus est le virus de la grippe responsable de la pandémie de 1918, qui a causé des dommages permanents et profonds aux neurones dopaminergiques du cerveau et du système nerveux central.

On estime à cinq millions le nombre de personnes dans le monde qui ont été entravées par une forme d'épuisement extrême connue sous le nom de "maladie du sommeil" ou "encéphalite léthargique".



Parmi ceux qui ont survécu, beaucoup sont restés dans un état d'animation suspendue.



"Ils ne transmettaient ni ne ressentaient la sensation de vie ; ils étaient aussi insignifiants que les fantômes et aussi passifs que les zombies", a écrit le regretté et célèbre neurologue Oliver Sacks dans ses mémoires de 1973 intitulées Awakenings.



Il décrit les patients qui sont restés dans cette stupeur pendant des décennies jusqu'à ce qu'ils soient ranimés par le médicament L-DOPA, qui reconstitue les niveaux du neurotransmetteur dopamine.



David Nutt, professeur de neuropsychopharmacologie à l'Imperial College de Londres, dit avoir lui-même traité, dans les années 1970 et 1980, de nombreux patients qui souffraient de dépression clinique sévère depuis la pandémie de grippe de 1957 au Royaume-Uni.



"Leur dépression était durable et solide - elle l'était si leurs circuits émotionnels avaient tous été coupés".