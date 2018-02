Egypte : la tombe ancienne d'une prêtresse découverte

Selon l'Agence France Presse, il s'agit de la tombe de Hetpet, prêtresse pour la déesse de la fertilité Hathor.



Elle a été découverte dans un cimetière proche des pyramides de Guizeh par une équipe d'archéologues égyptiens dirigée par Mostafa Waziri, secrétaire général du conseil suprême des Antiquités.



Selon le ministre des Antiquités, Khaled al-Anani, ce cimetière renferme les tombes de hauts responsables de la Ve dynastie des pharaons (2494-2345 avant J-C).



D'après le ministre, certaines de ces tombes ont été excavées lors de précédentes missions archéologiques.



Il a en outre indiqué que, le style architectural de la tombe, ses décorations, ses peintures murales colorées et l'entrée menant à une pièce en forme de L avec un bassin sont propres à cette époque.



Dans ce sépulcre, "Hetpet est représentée sur des peintures murales très bien conservées en train de pêcher et de chasser".



Sur les parois figurent aussi des scènes de performances musicales, de danse et deux singes, dont l'un danse devant un orchestre, a ajouté le ministre égyptien.



Il a par ailleurs indiqué que les fouilles allaient se poursuivre dans cette zone, avec l'espoir de faire de nouvelles découvertes.



Ces deux dernières années, l'Egypte a autorisé plusieurs projets archéologiques dans l'espoir de trouver de nouveaux trésors, et de relancer le secteur touristique, qui peine à véritablement décoller, en raison de l'instabilité sécuritaire et politique du pays.