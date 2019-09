Egypte : nouvelle polémique avec Salah

Nouvelle zone de turbulences entre Mohamed Salah (27 ans, 6 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) et la Fédération Égyptienne de Football... Boudé lors de la cérémonie FIFA The Best lundi, l'attaquant de Liverpool n'aurait même pas reçu le soutien des siens. Puisque ni son sélectionneur Shawky Gharib, ni le capitaine des Pharaons Ahmed Elmohamady ne lui ont accordé de voix, pour l'occasion.





Si ces derniers se défendent en dénonçant une erreur de la FIFA, sur fond de polémique, Salah a de son côté retiré son appartenance à l'Egypte dans sa bio Twitter, publiant notamment une photo surprenante accompagnée de la légende : "Peu importe ce qu’ils essaient de faire pour changer mon amour de l’Egypte, ils n’y arriveront pas."