Eibar : Pape Kouly Diop donne les raisons de son choix

A l’occasion de sa présentation à la presse, mardi par son nouveau club, Eibar, Pape Kouly Diop, a a révélé les raisons qui l’on poussé à rejoindre Eibar.

«Savoir que Mendilibar était l’entraineur d’Eibar, était important. Je connais sa philosophie et cela depuis qu’il me coachait à Levante. J’ai aimé sa façon de travailler. C’est un entraineur courageux qui mise sur sa façon de jouer. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles je viens ici », a répondu Pape Kouly Diop aux journalistes concernant les motivations de sa signature à Eibar.

Eibar éprouvait le désir de recruter le milieu sénégalais depuis longtemps, cette révélation est faite par le joueur.

«Eibar m’a contacté il y a deux (2) ans, alors que j’étais en stage avec Levante, mais c’est récemment, il y a deux (2) mois, que nous avons vraiment commencé à parler (de transfert), a confié le joueur.