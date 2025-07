El Hadji Malick Diouf brille pour ses débuts avec West Ham : Graham Potter séduit par ses premiers pas

Transféré récemment à West Ham, El Hadji Malick Diouf a disputé ses premières minutes avec les Hammers ce samedi 19 juillet, lors d’un match de présaison face aux suisses de Grasshoppers. Les Londoniens se sont imposés 3-1, et le jeune latéral sénégalais a laissé une impression prometteuse.



Entré en cours de jeu, Diouf a montré de belles dispositions sur le flanc gauche. Son entraîneur, Graham Potter, n’a pas manqué de saluer sa prestation. « On voit bien ce qu'il apporte à l'équipe. Il a beaucoup attaqué la défense et s'est bien positionné pour centrer », a déclaré le coach anglais.



« Il a semblé dangereux, a joué avec enthousiasme. Il n’est avec nous que depuis quelques jours, mais les premiers signes sont vraiment positifs », a-t-il ajouté.



Pour rappel, El Hadji Malick Diouf a été transféré depuis la République tchèque pour un montant compris entre 19 et 22 millions de livres sterling (22 à 25 millions d’euros), un record pour un départ de la Liga tchèque.