El Malick Ndiaye répond à Madiambal : « Sonko n’a pas fui, il part chercher de l’argent pour le Sénégal »

Dans un tweet publié ce samedi 20 novembre sur X, Madiambal Diagne a affirmé que le Premier ministre Ousmane Sonko aurait quitté le pays à bord d’un jet privé en direction d’Abu Dhabi, interpellant : « Est-ce une fuite ? »
El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale et membre de Pastef, lui a rapidement répondu. Lors d’une conférence à Mbacké avec la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS), il a déclaré : « J’ai vu quelqu’un dire que le Premier ministre Ousmane Sonko a pris l’avion et qu’il a fui. Lui (Madiambal Diagne) a fui en laissant derrière lui sa famille ».
Il a ensuite précisé en Wolof : « Sonko n’a pas fui, il est parti chercher de l’argent pour le pays, et s’il plaît à Dieu, il reviendra avec ».
El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale et membre de Pastef, lui a rapidement répondu. Lors d’une conférence à Mbacké avec la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS), il a déclaré : « J’ai vu quelqu’un dire que le Premier ministre Ousmane Sonko a pris l’avion et qu’il a fui. Lui (Madiambal Diagne) a fui en laissant derrière lui sa famille ».
Il a ensuite précisé en Wolof : « Sonko n’a pas fui, il est parti chercher de l’argent pour le pays, et s’il plaît à Dieu, il reviendra avec ».
Autres articles
-
Diplomatie municipale : les Villes de Dakar et New York posent les bases d’un futur jumelage
-
Réponse à l’UMS : Me Moussa Bocar Thiam défend sa plainte et charge le juge Idrissa Diarra
-
Pêche Sénégal–Mauritanie : le protocole reconduit en attendant un nouvel accord
-
Tensions au sommet de l’État : Mame Makhtar Guèye joue les médiateurs entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko
-
Gouvernance Pastef : Le FDR alerte sur « la pire crise de l’histoire du Sénégal » et appelle à un sursaut national