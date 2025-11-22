Réseau social
El Malick Ndiaye répond à Madiambal : « Sonko n’a pas fui, il part chercher de l’argent pour le Sénégal »
Dans un tweet publié ce samedi 20 novembre sur X, Madiambal Diagne a affirmé que le Premier ministre Ousmane Sonko aurait quitté le pays à bord d’un jet privé en direction d’Abu Dhabi, interpellant : « Est-ce une fuite ? »
 
El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale et membre de Pastef, lui a rapidement répondu. Lors d’une conférence à Mbacké avec la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS), il a déclaré : « J’ai vu quelqu’un dire que le Premier ministre Ousmane Sonko a pris l’avion et qu’il a fui. Lui (Madiambal Diagne) a fui en laissant derrière lui sa famille ».
 
Il a ensuite précisé en Wolof : « Sonko n’a pas fui, il est parti chercher de l’argent pour le pays, et s’il plaît à Dieu, il reviendra avec ».
 
