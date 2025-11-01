El Malick Ndiaye tranche : « Sonko et Diomaye n’ont pas le choix, ils sont condamnés à être ensemble »

Les rumeurs faisant état de tensions entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont refait surface ces derniers jours. El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale et membre de Pastef, a tenu à clarifier la situation. Selon lui, les deux hommes sont « condamnés à être ensemble ».





« Qui donc n’aime pas voir Diomaye et SONKO côte à côte ? On ne peut pas prétendre aimer ce pays et, dans le même temps, rêver chaque jour de les voir divisés. Leur union et le destin du Sénégal sont indissociables », a-t-il écrit sur sa page Facebook.



Le responsable de Pastef insiste sur le fait que Sonko et Diomaye sont liés par un engagement commun. « Sonko et Diomaye n’ont pas le choix. Ils sont condamnés à être ensemble, par le destin, par l’Histoire, par l’affection mutuelle qu’ils ont l’un pour l’autre et par l’amour qu’ils portent à la Nation », a souligné El Malick Ndiaye.