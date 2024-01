Election 2024 : des relais citoyens formés à Matam

Ils sont quinze (15) relais citoyens à être formés à Matam pour servir de relais de sensibilisation sur le retrait des cartes d'électeur. Cette initiative est pour une bonne participation des citoyens à l'élection présidentielle.

"Cette formation des relais entre dans le cadre du programme + Nietti Elections+ financé par le National democratic Institute (NDI). Les relais vont sensibiliser sur le retrait des cartes d'électeur et la participation massive à l'élection présidentielle du 25 février 2024", a fait savoir Ousmane Ba, observateur à long terme (OLT) du programme dans la région de Matam. Ces relais comme l'a dit Monsieur Ba sont issus des trois départements, savoir Matam, Kanel et Ranérou.

D'après l'observateur de l'OLT, ces relais auront également pour rôle de " sensibiliser les primo-votants à aller retirer leur carte. Les jeunes et les femmes seront aussi encouragés à aller retirer leurs cartes pour une participation massive.

Cette campagne de sensibilisation débute le 25 janvier et prend fin le 24 février veille de l'élection présidentielle.