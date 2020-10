Élection Guinée: l’Union européenne s’interroge sur la crédibilité des résultats annoncés par la CENI

Dans une déclaration faite ce mardi 27 octobre 2020, le Haut Représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, l'Espagnol Josep Borrell, dit avoir pris note des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de Guinée. Toutefois, indique-t-il, "Bien que le scrutin se soit déroulé dans le calme, des interrogations demeurent quant à la crédibilité du résultat, notamment en ce qui concerne la remontée des procès-verbaux et le décompte final des votes. Il conviendra d’y répondre dans le cadre d’un dialogue inclusif et de la poursuite du processus de validation prévue par la loi"



Aussi, l'Union européenne a réclamé la "libération" de l'opposant Cellou Dalein Diallo. "L’UE soutient les efforts de diplomatie préventive déployés par la CEDEAO, l’Union africaine et les Nations Unies en vue de restaurer la confiance. À cette fin, tous les acteurs impliqués dans ce processus doivent pouvoir jouir pleinement de leur liberté de mouvement et d'expression. Il importe également que les moyens de communication, en particulier l’accès à l’internet, soient garantis en toute circonstance", a affirmé Josep Borrell.



L'Union européenne a également condamné les violences qui ont causé la mort de nombreuses personnes après le scrutin de dimanche dernier. Elle a exhorté les autorités à diligenter des enquêtes indépendantes afin que justice soit rendue dans les meilleurs délais.