Election des membres de la Caf au conseil de la Fifa: l’autre protocole de Nouakchott (Par Abdoulaye Thiam)

7 fauteuils pour 13 ! La campagne des dirigeants africains pour accéder au conseil de la Fifa n’a jamais été aussi rude. Avec les suppressions des barrières linguistiques, zonales et la limite d’âge qui était de 70 ans, lors de l’Assemblée générale d’Addis-Abeba, la liste des prétendants s’est élargie à 13 au total, installant une indécision sur l’élection prévue le 12 mars prochain au Caire, siège de la CAF.

Pour les 7 places de l’Afrique au sein du Conseil de la Fifa, on se retrouve alors avec 13 candidats. Toutefois, si celle du Dr Patrice Motsepe, seul candidat à sa propre succession, à la tête de la CAF, qui, de facto, fait de lui, un des vice-présidents de la Fifa, pour les 13 autres, le doute s’installe. La campagne fait rage.



Même si pour le Marocain Fouji Lekjaa, il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’il devrait être reconduit. Tout comme l’Égyptien, Hany Abourida dont beaucoup estiment que la suppression de la limite d’âge a été faite pour le maintenir au niveau du conseil de la Fifa. Sans occulter le poids de l’Egypte dans le football africain, voire mondial. Quid de Amadu Mekvin Pinnick du grand Nigeria ? Membre sortant, le « Super Eagle » devrait aussi pouvoir tirer son épingle du jeu, en misant sur l’équilibre linguistique, même si la barrière langue a été supprimée. La bataille de l’Afrique de l’Ouest aura-t-elle lieu ? La plus grosse équation reste les nombreuses candidatures issues de l’Afrique de l’Ouest. Elle aura lieu, entre le Sénégalais Augustin Senghor, l’Ivoirien Idriss Diallo, le Béninois, Mathurin De Chacus, le Nigrien Djibrilla Hima Hamidou (Pelé) et le Mauritanien Ahmed Yahya. Sans occulter bien sûr le Nigérian Amadu Mekvin Pinnick qui partirait avec l’avantage linguistique pour jouer les équilibres. Même s’il pourrait être menacé par le Zambien, Andrew Ndanga Kamanga. Le président de la Fédération béninoise de football, De Chacus a aussi l’avantage d’etre un membre sortant du Conseil de la Fifa. On pourrait alors assister à un jeu de chaises musicales. L’Ivoirien, qui déborde d’ambitions, avec un titre de champion d’Afrique et un pays qui est en passe de devenir un hub sportif en Afrique de l’Ouest, pourrait etre appelé à intégrer d’abord le Comité exécutif de la CAF. Ce serait un bon ticket d’entrée. Ahmed Yahya, que beaucoup de responsables de la CAF mettent dans le lot des arabes, pourrait-il cracher sur un poste de 1er vice-président de la CAF à la place de Augustin Senghor afin que ce dernier ne migre vers le Conseil de la Fifa qui fera de lui de facto membre aussi du comité exécutif de la CAF ? Le cas échéant, est ce que De Chacus, accepterait à son tour, le reprendre l’ascenseur pour devenir 2eme vice-président de la CAF ? C’est un scenario impropre, mais réalisable. Mais que alors faire de Djibrilla Hima Hamidou (Pelé) ? Voilà d’ailleurs l’une des raisons fondamentales qui fait que les candidats soient invités à Nouakchott, pour dit-on l’inauguration d’une académie de football. Un fauteuil pour 3 femmes. Waberi en roue libre ? Isha Johansen (Sierra Leone), Lydia Nsekera (Burundi), Kanizat Ibrahim (Comores) sont les trois candidates en lice pour une seule place. Pour rappel, Mme Johansen avait battu de justesse, Mme Nsekera, lors de l’Assemblée générale de la CAF en 2021, ayant porté Dr Patrice Motsepe au pouvoir. Quant à Kanizat Ibrahim, elle s’était vue tailler un poste de 5eme vice-président de la CAF qui n’a jamais existé, en plein assemblée générale. Le Burundaise Lydia Nsekera, membre egalement du Comité international olympique (CIO) rumine depuis lors sa colère et entend prendre sa revanche. Quant à la Comorienne, elle estime que l’heure est venue de gravir des échelons.

Le dernier candidat à se jeter, à la surprise générale, c’est Souleiman Hassan Waberi. Le Djiboutien, proche, parmi les proches du tout puissant Fouji Lekjaa, va lui aussi jouer la carte zonale (CECA) pour espérer entrer dans le conseil de la Fifa.

Autant dire qu’on s’achemine inéluctablement vers un autre protocole. Celui de Nouakchott. Gare à celui ou à celle qui refusera de rentrer dans les rangs avant le 12 mars !



La liste des candidats au conseil de la Fifa



Président de la CAF

1. Patrice T Motsepe

Les Représentants de la CAF au Conseil de la FIFA

1. Djibrilla Hima Hamidou

2. Isha Johansen

3. Lydia Nsekera

4. Mathurin De Chacus

5. Souleiman Hassan Waberi

6. Amaju Melvin Pinnick

7. Hany Abourida

8. Fouzi Lekjaa

9. Ahmed Yahya

10. Augustin Emmanuel Senghor

11. Andrew Ndanga Kamanga

12. Kanizat Ibrahim

13. Yacine Idriss Diallo

Abdoulaye Thiam