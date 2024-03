Élection présidentielle : Déthié Fall appelle les populations à sortir massivement voter

Le candidat Déthié Fall a voté ce dimanche, à Saint-Louis. Il a appelé les populations à sortir pour aller accomplir massivement leur devoir civique afin que leur volonté de changement se concrétise.



« Je demande à tous les Sénégalais et Sénégalaises de se mobiliser pour le changement attendu », a dit le leader de la Coalition Déthié Fall 2024 après avoir effectué son devoir citoyen.



Déthié Fall a exprimé son espoir de voir le vote lui être favorable et a remercié les populations saint-louisiennes pour l’accueil qu’elles lui ont réservé durant le processus du parrainage pour la présidentielle et à son arrivée à son lieu de vote.