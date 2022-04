Élection présidentielle française: Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour

Une première depuis plus de 40 ans. Pour la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République, les Français s'apprêtent à vivre le match retour d'une affiche à laquelle ils ont déjà assisté. Selon les estimations des résultats fournies par l'Ifop ce dimanche soir, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont hissés en tête du premier tour de l'élection présidentielle de 2022.



Le président sortant aurait recueilli autour de 28,6% des suffrages, contre environ 23,9% à son adversaire RN. Les deux candidats, qui se sont affrontés en 2017, seront départagés par les électeurs le dimanche 24 avril prochain, jour du second tour.