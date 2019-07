Élections Locales: le montant de la caution connu ce mercredi, le Sg de l’Ams propose 5 millions de F Cfa

L’Etat doit adopter la règle du juste-milieu. C’est l’avis du Sg de l’Ams, Mbaye Dionne, qui propose la rondelette somme de cinq (5) millions de F Cfa.



«Toutes les parties sont d’accord qu’aujourd’hui ce qui s’était passé en 2014 ne doit pas se répéter parce qu'il y avait de floraison d’élites, il y avait beaucoup d’aventuriers qui venaient au prétexte qu’ils avaient des ambitions pour leur localité. Je pense qu’il faut trouver un juste milieu», déclare-t-il.

Il est d’avis que « 5 millions devraient être un montant assez raisonnable pour des gens qui ont des ambitions sérieuses ».



Poursuivant, il ajoute sur les ondes de Rfm qu’ : « Il ne faudrait pas mettre une caution assez onéreuse en terme de montant, ce faisant, il n'y aura que les gens qui ont les moyens qui pourraient aspirer à diriger les collectivités territoriales. Il ne faudrait pas non plus laisser la porte à des aventuriers qui n’ont aucune ambition que de venir polluer le système électoral sous prétexte qu’il n’y a aucune barrière ».



Mbaye Dionne de conclure : « Je pense que le ministre de l’Intérieur (Aly Ngouille Ndiaye) a suffisamment d’éléments pour tenir compte des positions des uns et des autres ».