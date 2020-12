Élections au Niger: à quatre jours du scrutin, la course à la mobilisation des électeurs

Des militants et sympathisants du PNDS: certains vêtus de tee-shirts à l’effigie du candidat sont assis devant le bâtiment recouvert de portraits de Mohamed Bazoum. Abdoulaye, qui se décrit comme nouveau venu, est un jeune homme convaincu. « Bazoum, c’est mon président. Je suis venu le soutenir à 100%. Je lui souhaite bonne chance et bon courage. »



Chaque soir, des véhicules sillonnent la ville et distribuent des flyers. Ces deux jeunes filles, qui participent à la distribution, affirment que les jeunes sont derrière Mohamed Bazoum. Elles croient à une victoire dès le premier tour. « Oui bien sûr nous y croyons », lancent-elles en chœur.



« Des changements avec Salou Djibo »

Changement de parti. Devant le siège du PJP Doubara de Salou Djibo, l’ambiance est musicale. Faty est cantatrice, et fait l’animation. Elle aussi croit en la victoire de son candidat. « Cette année notre candidat va passer. Je suis artiste et normalement je dois rester neutre, mais j’ai choisi Salou Djibo parce que je crois que s’il passe, il y aura des changements au Niger ».



En attendant l’élection de dimanche, un petit attroupement s’est formé, bien décidé à profiter de l’ambiance de la soirée.



Mercredi soir, le PNDS a annoncé suspendre ses animations et annuler le meeting de clôture de campagne de Mohamed Bazoum vendredi à Niamey, « en raison de la recrudescence de la du Covid-19 » au Niger. Le gouvernement nigérien rappelle que le virus circule activement. Le pays a enregistré mercredi 73 nouveaux cas positifs (2876 cas confirmés depuis le début de la pandémie).