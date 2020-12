Élections en Centrafrique: à quatre jours du scrutin, les combats ont repris

L’ambiance était électrique mardi soir à l’hôpital communautaire. Il n’y a pas encore de bilan des combats mais l’ambulance a été vue faisant des allers-retours. Le Mouvement cœurs unis a d’ailleurs publié un communiqué afin de dénoncer « le lâche assassinat de nos vaillants éléments » Le mouvement présidentiel présente ses sincères condoléances aux familles de disparus.



La journée de mardi a en effet été marquée par la reprise des combats. Sur la route principale entre la ville de Boali et de Bossembélé des affrontements ont eu lieu impliquant les éléments de la coalition des groupes armés contre les forces centrafricaines et russes.



Des combats ont notamment lieu dans la ville de Bambari, dans le centre du pays, opposant les éléments du groupe armé UPC [Unité pour la paix en Centrafrique] et les forces armées centrafricaines. Ce mercredi matin, la Mission de l'ONU déployée dans le pays annonce avoir repris le contrôle de la quatrième ville de Centrafrique.



Des accrochages sont signalés à une dizaine de kilomètres de la ville de Sibut.



Dans la ville de Boali, la situation est néanmoins plutôt calme. Il est actuellement difficile de confirmer ces informations. Le signal téléphonique est pour l’instant coupé dans la ville de Bossembélé. Des renforts d’hommes armés sont aussi signalés à quelques kilomètres de Mbaiki.