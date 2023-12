Élections en Serbie: affrontements avec les forces de l'ordre devant la mairie de Belgrade

La manifestation de ce lundi avait plusieurs particularités. La première étant que les protestataires étaient venus très nombreux. Beaucoup plus que les soirs précédents. La deuxième étant que les étudiants protestataires avaient appelé à un durcissement et à un blocage de grandes artères de Belgrade à partir du 25. La radicalisation de la situation se faisait sentir depuis plusieurs jours, rapporte notre spécialiste de la région, Laurent Rouy.



Les versions diffèrent selon que l'on pose la question au pouvoir ou à l'opposition. Pour le président nationaliste Aleksandar Vucic, des manifestants violents mais peu nombreux ont tenté de forcer la porte des institutions et se sont confrontés à la police, qui a réagi en empêchant le chaos. Pour l'opposition, le régime a fait intervenir des agitateurs, peut être des groupes de supports violents, pour créer des incidents et ainsi justifier une intervention musclée de la police, dans l'espoir de casser le mouvement avant qu'il ne prennent trop d'ampleur.



Une trentaine d'arrestations

Selon un journaliste de l'AFP, la mairie de Belgrade a été attaquée. Les manifestants ont jeté des pierres, des bâtons et des œufs sur le bâtiment, brisant des fenêtres et tentant d'en forcer l'entrée, mais ils ont été repoussés par les forces de police qui se trouvaient à l'intérieur.



Aleksandar Vucic, dont le parti a été déclaré vainqueur des législatives du 17 décembre, a affirmé que deux policiers avaient été « grièvement blessés » pendant la manifestation, tandis que plus de 35 personnes ont été arrêtées.



Il a qualifié les incidents de tentative de « prise de contrôle par la force des institutions de l'État », ajoutant qu'il disposait de « preuves solides » selon lesquelles « tout a été préparé à l'avance ».



Le scrutin du 17 décembre a suscité de nombreuses critiques après qu'une équipe d'observateurs internationaux comprenant des représentants de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a dénoncé une série d'« irrégularités », notamment « l'achat de voix » et « le bourrage des urnes ».



Dans un communiqué, le ministère serbe de l'Intérieur a appelé les manifestants à ne pas recourir à la violence et a assuré que les représentants de l'opposition avaient donné la « garantie que de tels évènements ne se produiraient pas ».



L'opposition appelle à une mobilisation massive lundi soir.