Elections législatives : le CNRA invite les médias à faire preuve de professionnalisme

À 72 heures des élections législatives prévues pour le 17 novembre, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) a adressé une note aux médias. Dans ce document, Mamadou Oumar Ndiaye, président de l'organe de régulation, a qualifié cette étape de "très sensible" et a appelé la presse à faire preuve "de responsabilité et de professionnalisme".



« La diffusion de résultats non conformes à la réalité des urnes expose les médias, en plus des sanctions prévues par la loi créant le CNRA, à des poursuites judiciaires, notamment pour diffusion de fausses nouvelles », a averti le CNRA.



Dans le même esprit, M. Ndiaye a demandé aux journalistes de "vérifier les résultats auprès des instances habilitées à les proclamer" et de "s'abstenir de tirer des conclusions hâtives, notamment en déclarant une liste gagnante avant la proclamation des résultats globaux".