Elections : les listes seront désormais affichées dans les préfectures, sous-préfectures et mairies (DGE)

Le Directeur Général des Élections rappelle aux acteurs politiques et aux citoyens que les listes de mouvements (inscriptions, modifications, changements de statut et radiations) ainsi que les listes de rejet seront affichées auprès des préfectures, sous-préfectures et mairies, conformément aux dispositions des articles L.40, L.43, R.43 et R.44 du Code électoral. Cette décision fait suite à la révision ordinaire des listes électorales, organisée du 1er février au 31 juillet 2025.



À cet effet, les citoyens sont invités à se rendre auprès de ces administrations, à partir du 1er octobre 2025, pour vérifier si leur demande a été correctement prise en charge.



Le communiqué indique que « Tout citoyen omis sur la liste électorale ou victime d'une erreur purement matérielle portant sur l'un de ses éléments d'identification et détenant son récépissé peut saisir, soit directement, soit par l'intermédiaire de la CENA, le Président du Tribunal d'Instance, territorialement compétent, dans les vingt (20) jours qui suivent la publication de la liste électorale. »



De même, tout électeur, ainsi que l'autorité administrative, peut réclamer, dans les mêmes conditions, l'inscription d'un électeur omis ou la radiation d'un électeur indûment inscrit sur la même liste électorale.