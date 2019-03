Elections locales de décembre: le PUR veut remporter 30% des collectivités

Selon le Secrétaire général du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), les prochaines élections locales sont plus importantes à ses yeux que l'élection présidentielle du 24 février dernier. Issa Sall pense que contrôler les collectivités locales reviendrait à contrôler le pays, parce qu'étant plus proche des populations.



"Je pense que les élections locales sont même plus importantes que la Présidentielle. C'est pourquoi le PUR ambitionne de remporter 30% de des collectivités locales du pays. Ainsi, on n'est plus proche des populations", a déclaré El Haj Issa Sall sur la Rfm.



Le leader du PUR d'ajouter lors de l'élection présidentielle, son parti a remporté plusieurs collectivités. Ce qui lui permet d'espérer le pourcentage de 30% annoncé.