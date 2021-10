Elections locales et départementales à Tamba : Macky Sall choisit le duo Mame Balla Lo-Mamadou Kassé

Les choix de Macky Sall pour diriger sa liste dans le département et la commune de Tamba sont connus. Alors que plusieurs observateurs s'attendaient à la nomination de Sidiki Kaba, le Président Macky Sall a choisi Mame Balla Lô, maire sortant et l'un de ses premiers alliés dans la région orientale.



Pour le département, c'est le Directeur Général de la SICAP SA, Mamadou Kassé qui a été choisi pour diriger la coalition présidentielle. Il faut reconnaître que ce dernier, au fil du temps, a tissé sa toile dans les quatre coins du département et de la région.