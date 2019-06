Electricité et carburant: les tarifs augmentent le 1er juillet (Libération)

Les tarifs de l’électricité et du carburant vont augmenter à partir du 1er juillet prochain. Toutefois, le journal « Libération », précise que le Gouvernement ne va pas appliquer la vérité des prix comme le recommandaient les bailleurs de fonds face aux réalités du marché mondial. Malgré la hausse, les prix du carburant seront encore inférieurs à ceux de 2012. Pour l’électricité, la subvention sera maintenue entre 30 et 40 milliards de francs Cfa.



Il faut dire que le fait de bloquer les prix, malgré les réalités mondiales, était devenu difficilement insoutenable pour les finances publiques avec une accumulation des pertes commerciales par les distributeurs, évaluées à 105,309 milliards de F CFA en 2018 et qui atteindront, si rient n’était fait, 120 milliards de F CFA d’ici fin 2019. Ce, en plus d’un besoin d’une subvention de 150 milliards de F CFA pour Senelec afin de maintenir les tarifs de l’électricité à leur niveau actuel.