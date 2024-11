Elim CAN 2025 : battue par la Tanzanie, la Guinée ne verra pas le Maroc, le Cameroun termine sur une victoire

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 se terminent ce mardi. Une finale se jouait dans le groupe H entre la Tanzanie et la Guinée. Condamnés à s’imposer pour se qualifier, les Tanzaniens ont fait la sensation en s’imposant 1-0 sur un but de Simon Msuva (61e). Avec cette défaite, le Syli National manque sa première CAN depuis 2017.



Le Cameroun s’est offert un succès 2-1 contre le Zimbabwe pour assurer sa première place du groupe J. Vincent Aboubakar (18e) et Georges Kevin Nkoudou (23e) ont mis les « Lions » Indomptables sur de bonnes bases avant que Terrence Dzvukamanja réduise l’écart en fin de match (73e).



Dans le même temps, le Kenya et la Namibie se sont quittés sur un triste 0-0.