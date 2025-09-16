Élimination du trachome au Sénégal : un succès sanitaire qui inspire l’Afrique et le reste du monde

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Samba Cor Sarr, s’est félicité, mardi, de l’élimination du trachome au Sénégal, une performance qui sera inscrite, selon lui, dans les indicateurs nationaux de transformation sanitaire.



« Les perspectives stratégiques seront l’inscription de ce jalon dans les indicateurs nationaux de transformation sanitaire », a-t-il annoncé à l’occasion de la journée de célébration de l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique au Sénégal.



Dans ces perspectives, le responsable du ministère de la santé et de l’hygiène publique y inscrit le renforcement budgétaire pour la surveillance et la coordination multisectorielle.



A cela s’ajoute la valorisation diplomatique du succès sénégalais dans les fora internationaux et régionaux. « C’est un début de capitalisation », a souligné Dr Sarr.



« Cela devrait aider à documenter le processus d’élimination de cette pathologie, à en faire des leçons, probablement des messages, des communications au niveau international, des articles scientifiques », a-t-il déclaré.



« Ce qui nous manque le plus souvent, c’est de capitaliser le parcours expérientiel d’une approche », a relevé le directeur de cabinet du ministre de la Santé.



Il a souligné en outre que la validation de l’élimination constitue un levier stratégique pour la transformation globale de du système de santé.



« Au-delà de la victoire sanitaire, cette validation représente un levier stratégique pour la transformation globale de notre système de santé et l’atteinte des autres objectifs de souveraineté, d’équité et de développement durable », a-t-il salué.



Cette prouesse, a indiqué Dr Sarr, « incarne aussi notre engagement à construire un Sénégal solidaire, inclusif et fort de ses institutions, telles que définies dans le pilier 1 du projet Sénégal 2050, transformer durablement la société sénégalaise et de façon qualitative ».



« Le chemin parcouru par le Sénégal pour atteindre cet état démontre à suffisance que le trachome peut être éliminé avec la volonté toujours, l’engagement des acteurs et l’appui constant des partenaires qui ont contribué à ce long processus, pour lutter contre le trachome », a-t-il soutenu.



Pour préserver ces acquis obtenus et garantir la pérennité de ce progrès sanitaire, il a rappelé que le ministère de la Santé propose la mise en œuvre d’un plan national de surveillance et d’élimination.



Neuvième pays de la sous-région à avoir réalisé cet exploit



Selon le chef du bureau pays de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) par intérim, Dr Mady Ba, « le Sénégal montre aujourd’hui l’exemple à l’Afrique et au monde entier ». « Ce pays a prouvé qu’il est possible d’éliminer les maladies inévitables grâce à une approche axée sur la dignité humaine, l’équité en matière de santé et des engagements circulaires », a-t-il affirmé.



Il dit espérer que cette célébration soit une « source d’inspiration pour d’autres initiatives de santé publique et pour les autres pays qui prennent le Sénégal comme bon exemple ».



« Continuons à travailler ensemble pour éliminer le trachome et d’autres maladies tropicales négligées à l’échelle mondiale et surtout à l’échelle africaine », a conclu le représentant de l’OMS.



Le trachome, pathologie oculaire étant la principale cause de cécité infectieuse dans le monde, figure parmi les quatorze maladies tropicales négligées (MTN).



Selon l’OMS, elle est la deuxième MTN à être éliminée au Sénégal, après la dracunculose (maladie du ver de Guinée) en 2004. Le pays devient ainsi le neuvième pays de la région africaine de l’OMS à avoir réalisé cet exploit.





Avec APS