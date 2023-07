Eliminatoires CAN 2023 : la Mauritanie perd deux matchs par forfait à cause d'un joueur inéligible

La Fédération congolaise de football (FECOFA) a remporté son dossier face à la Mauritanie, qui avait aligné un joueur inéligible lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023. Le Jury disciplinaire de la CAF a déclaré le joueur Khadim Diaw inéligible et de sanctionner les matchs auxquels il a participé. La Mauritanie perd ses deux matchs par forfait.





Dans sa décision concernant l'éligibilité du joueur Khadim Diaw à représenter la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023, le jury disciplinaire de la CAF s'est appuyé sur l’article 5 paragraphe 3 des règlements d’application des statuts de la FIFA.



Celui-ci indique que « tout joueur qui a déjà pris part, pour une association, à un match international (en tout ou partie) d’une compétition officielle de quelque catégorie que ce soit ou de toute discipline de football que ce soit ne peut plus jouer en match international pour une autre association ».



Le jury disciplinaire de la CAF s'est également référé à l’article 150 du code disciplinaire de la CAF, qui stipule : « si un joueur prend part à une rencontre officielle alors qu’il n’est pas qualifiable, son équipe sera sanctionnée d’un forfait ».



La CAF estime que le « joueur Khadim Diaw n'a jamais demandé de changement d'association à l'époque, bien qu'il ait déjà représenté l'équipe sénégalaise lors des éliminatoires du CHAN 2020 lors de différents matchs ».



Par conséquent, le jury disciplinaire de la CAF a déclaré le « joueur Khadim Diaw inéligible et a sanctionné les matchs auxquels il a participé en les considérant comme perdus par forfait pour la Mauritanie ».



En plus de cette sanction sportive, la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie devra payer une amende de 10 000 dollars à la CAF. Un coup dur pour la Mauritanie, qui était bien partie pour se qualifier à sa troisième CAN consécutive.



Du coup, la RDC s’est retrouvée propulsée à la première place du groupe I avec 9 points. Un match nul suffira aux hommes de Sébastien Desabre pour décrocher la qualification.





Le Gabon (7pts, -1) et la Mauritanie (7pts, +1) se rencontrent lors de la dernière journée des éliminatoires en septembre et le vainqueur s’offrira un ticket pour la CAN.