Eliminatoires CAN 2024 : André Onana est de retour en sélection avec le Cameroun

L’officialisation est tombée ce mardi 29 août: André Onana est de retour au sein de l’équipe nationale camerounaise. Le gardien, actuellement chez Manchester United, a été appelé par Rigobert Song pour participer au dernier match crucial des éliminatoires en vue de la CAN 2024.



Depuis novembre et une vive altercation avec Rigobert Song en pleine Coupe du Monde, Onana avait pris ses distances avec les « Lions » Indomptables. Sa retraite internationale avait même été annoncée.



Toutefois, le gardien a changé d’avis et se retrouve maintenant dans la liste des 24 joueurs minutieusement choisis par le sélectionneur camerounais en prévision du match décisif contre le Burundi, programmé le 12 septembre à Garoua.