Éliminatoires CAN 2024: Gambie se relance, Mali rate le coche

Au terme de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations sept pays ont déjà validé leur qualification, s'agit du Maroc, du Sénégal du Burkina Faso, de Togo Algérie, de la Tunisie et de Afrique du Sud.



Le Mali, quant à lui, a raté l’occasion d'obtenir sa qualification dès la 4e journée. Les « Aigles » devront patienter pour valider leur ticket qualificatif. En effet, les Maliens (1er, 9 points) se sont inclinés (1-0) devant la Gambie (2e, 6 pts).



Les « scorpions » restent donc à égalité de points avec le Congo (3e, 6 pts), vainqueur avant-hier du Soudan du Sud (4e, 3 pts).



De son côté, la Gambie se relance en retardant la qualification du Mali. Battus lors de la 3e journée à Bamako, les « Scorpions » se devaient de réagir. Ils l'ont fait en battant les « Aigles » lors de cette 4e journée.



Pour sa part, le Burkina Faso a composté son billet dès cette journée. Les Étalons (1er, 10 pts) ont été tenus en échec (1-1) par les Éperviers du Togo (4e, 2 pts). Un point suffisant pour eux.



Le Cap Vert (2e, 7 pts) est allé s'imposer à Eswatini (3e, 2 pts) sur le plus petit des scores.



La Namibie dompte les « Lions » indomptables



Les Brave Warriors de la Namibie (1er, 5pts) ont dompté le Cameroun (2e, 4 pts). Tenus en échec à l'aller, les « Lions » indomptables ont chuté à Windhoek (2-1) et perdu ainsi leur place de leader du groupe C.



L'Egypte suit le rythme et met la pression sur la Guinée. Victorieux de Malawi (0-4), les Pharaons (2e, 9 pts) confirment leur place de leaders à égalité de points avec le Syli national (2e, 9 pts).



Déjà qualifiée en tant que pays hôte, la Côte d'Ivoire confirme sa bonne dynamique de succès. Les « Éléphants » n'ont donné aucune chance à la sélection comorienne (0-2).





Résultats 4e journée