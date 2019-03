Éliminatoires CAN : Quels sont les enjeux de la dernière Journée ?

Le Groupe G est le groupe de la mort de ce week-end. Le Zimbabwe affrontera le Congo, pendant que la Rep. Démocratique du Congo affrontera le Liberia. Seuls trois points séparent le premier du dernier du groupe, promettant de bons moments ce week-end.



Plus de suspens dans le Groupe H alors que la Guinée et la Côte d'Ivoire sont qualifiées, mais chercheront à obtenir la première place du groupe. Les Éléphants affrontent le Rwanda, et la Guinée jouera contre la République Centrafricaine.



L'Angola et le Burkina cherchent la seconde place du Groupe I, une qualification à la clé. La Mauritanie est déjà qualifiée et jouera contre le Burkina Faso. L'Angola, affronte le Botswana.



Plus rien à gagner non plus dans le Groupe J, l'Égypte et la Tunisie étant qualifiés eux aussi. L'Égypte joue contre le Niger, la Tunisie reçoit Eswatini vendredi.



C'est plus compliqué dans le Groupe K. La Guinée-Bissau et la Namibie sont première et deuxième mais avec le même nombre de points (8), alors que le Mozambique est troisième avec 7 points. Pour se départager, la Guinée-Bissau affrontera le Mozambique, et la Namibie se rendra en Zambie, quatrième avec 4 points.



Enfin, côté Groupe L, seul l'Ouganda s'est qualifié. La Tanzanie et le Lesotho ont 5 points, et le Cap Vert est dernier. Ils se joueront la qualification tous les trois, le Cap-Vert contre Lesotho, et la Tanzanie contre le leader.