Éliminatoires CAN féminine 2026 : le Sénégal décroche sa qualification face à la Côte d’Ivoire

Comme lors du match aller, le Sénégal et la Côte d’Ivoire se sont quittés sur un score nul (0-0) ce mardi à Abidjan, à l’occasion du match retour du deuxième tour des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations féminine, Maroc 2026.



Au terme d’une rencontre âprement disputée, les « Lionnes » se sont imposées aux tirs au but (5-4) et ont ainsi validé leur ticket pour la CAN 2026.