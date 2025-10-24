Éliminatoires CAN féminine 2026 : le Sénégal veut prendre une option face à la Côte d’Ivoire ce vendredi

L'équipe du Sénégal recevra la Côte d'Ivoire ce vendredi (17h00 GMT) au stade Lat Dior pour le compte de la manche aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2026 prévue au Maroc.



L'objectif pour les protégées de Mame Moussa Cissé est de prendre une bonne option avant la manche retour prévue dans une semaine à Abidjan. Les protégées de Mame Moussa Cissé ne doivent pas s'attendre à un cadeau surtout en Côte d'Ivoire où les équipes sénégalaises ont très souvent du mal à s'en sortir.



Les “Lionnes” doivent enregistrer un bon résultat à domicile afin de voyager dans la sérénité en Côte d'Ivoire pour bien aborder la manche retour.