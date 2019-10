Éliminatoires CAN2021: trois nouveaux joueurs figurent sur la liste de Aliou Cissé

Il avait l’habitude de garder l’ossature de son groupe. Mais, pour cette double confrontation des « Lions » du Sénégal contre le Congo le 13 et le Swatini le 17 novembre, le sélectionneur Aliou Cissé a éjecté du sang neuf dans son groupe. Trois joueurs ont rejoint la sélection nationale en marge des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN2021 prévue au Cameroun. Il s’agit de Moussa Ndiaye, l’international U20, de Mame Baba Thiam de Kasimpasa et Naby Sarr (Charlton Athelic FC).



"Je tiens beaucoup à l'ossature du groupe. Mais c'est important d'éjecter du sang neuf et nous avons de jeunes de qualité", se justifie Cissé, en conférence de presse ce jeudi à Dakar. Le Sénégal est logé dans la poule « i » en compagnie du Congo, de la Guinée Bissau et du Eswatini (ex Swaziland).