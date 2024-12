Éliminatoires CHAN : voici la liste des 21 joueurs convoqués pour le déplacement à Monrovia

Le sélectionneur de l’équipe nationale locale du Sénégal, Souleymane Diallo, a publié, ce mercredi, une liste des 21 joueurs devant faire le déplacement de Monrovia, pour affronter le Liberia en match aller des barrages qualificatifs au prochain Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025, prévu du 1ᵉʳ au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.



L’équipe nationale locale du Sénégal, tenante du titre de la Coupe d’Afrique des nations réservée aux joueurs locaux, quitte Dakar ce jeudi pour Monrovia, où elle affrontera l’équipe libérienne.



En regroupement depuis plusieurs semaines, la sélection sénégalaise n’a disputé aucun match amical avec une sélection étrangère.



Les Lions locaux avaient été exemptés du tour précédent lors duquel les Leone Stars du Liberia avaient éliminé la Sierra Leone.



Pour cette double confrontation avec les Lions locaux, le sélectionneur libérien a convoqué la plupart des cadres de son équipe.



Le match retour est prévu le 28 décembre, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.



Voici la liste des 21 joueurs convoqués :



Gardiens (3) : Pape Abdoulaye Dieng (Linguère), Marc Philippe Diouf (Teungueth FC), Amar Fall (AS Pikine)



Défenseurs (6) : Ousmane Konaté (AS Douanes), Serigne Fallou Diouf (Génération Foot), Baye Assane Cissé (Teungueth FC), Joseph Layousse Samb (Teungueth FC), Mamadou Touré (AJEL), Modou Sèye Ndiaye (AS Pikine)



Milieux (5) : Makha Ben Ahmad Ba (Jaraaf), Issa Kane (Casa Sports), Cheikh Tidiane Thiam (Oslo FA), Seydou Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur), Serigne Moctar Koite (Jaraaf)



Attaquants (7) : Oumar Ba (US Gorée), Ibrahima Dieng (AS Pikine), Mamadou Junior Soumaré (Dakar Sacré-Cœur), Moustapha Fanné (Guediawaye FC), Seydina Mandione Mbaye (AJEL), Ababacar Sarr (Jaraaaf), Almamy Matthew Fall (Jaraaaf).