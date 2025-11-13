Éliminatoires Coupe du monde 2026 : L’équipe de France surclasse l’Ukraine et assure sa qualification



Dix ans jour pour jour après les attentats de Paris de 2015, l’équipe de France a surclassé l’Ukraine ce jeudi 13 novembre au Parc des Princes (4-0). Panenka et 400e but de Mbappé, premier but d’Ekitike… Les Bleus ont brillamment décroché leur qualification pour le Mondial 2026.



« Il n’y a qu’une seule option : la victoire. » Voilà l’état d’esprit annoncé par Kylian Mbappé et Didier Deschamps en amont du match décisif qui attendait les Bleus face à l’Ukraine ce jeudi 13 novembre, en qualification pour la Coupe du Monde 2026. Les Tricolores n’ont pas failli. Dix ans jour pour jour après les attentats de Paris de 2015, l’équipe de France a surclassé l’Ukraine ce jeudi 13 novembre au Parc des Princes (4-0) et a brillamment décroché son billet pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique.



400 buts en carrière pour Kylian Mbappé

Finaliste en 2022 et sacrée en 2018, l’équipe de France verra l’Amérique. Portée par sa superstar Kylian Mbappé, auteur d’un doublé et héros du match, l’équipe de France a réussi sa mission et a brillamment décroché son billet pour le prochain Mondial.



Les joueurs de Didier Deschamps avaient besoin d’un succès pour assurer leur présence à la Coupe du monde, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada et ils ont parfaitement rempli leur contrat à une journée du terme de la campagne qualificative.



Comme un symbole et alors que les Français s’enlisaient dans une domination stérile et sans saveur, c’est le capitaine Mbappé qui s’est une nouvelle fois mué en sauveur en transformant après la pause un penalty sifflé pour une faute de Taras Mykhavko sur Michael Olise (55e). Sa panenka, puis son but inscrit de près (83e), qui ont expédié les siens à la Coupe du monde, resteront forcément dans les annales.



Le n°10 a ainsi été exact au rendez-vous, fortifiant encore peu plus son aura et se rapprochant, avec 55 buts en 94 sélections, du record d’Olivier Giroud (57). En attendant, il a inscrit 400 buts en carrière.



Michael Olise, auteur de sa 4e réalisation en 13 apparitions sous le maillot bleu (76e), et Hugo Ekitike, qui a ouvert son compteur sur le plan international (88e), ont aussi participé à la fête.



La Der de Deschamps

Le déplacement en Azerbaïdjan, dimanche, sera donc sans enjeu et permettra sans doute au sélectionneur de donner du temps de jeu aux remplaçants. Didier Deschamps peut déjà commencer à se projeter vers sa 7e et dernière phase finale et savourer son sans-faute, lui qui n’aura manqué aucun tournoi depuis sa nomination en 2012.



Avant de passer la main, probablement à l’icône Zinédine Zidane, grandissime favori pour lui succéder, Deschamps tentera de perpétuer sa légende en ramenant une troisième étoile pour le football tricolore.



Même confrontée à une litanie de blessures à chaque rassemblement, la France n’a pas réellement eu à forcer son talent pour s’extraire d’un groupe D sans véritable adversaire à sa taille (Ukraine, Islande, Azerbaïdjan). Avec un effectif sans cesse remodelé, surtout en attaque, elle a été par moments poussive et jamais vraiment flamboyante mais l’essentiel est sauf. Vivement la Coupe du monde 2026 !





Avec Ouest France