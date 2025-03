Éliminatoires Mondial 2026 : L’Algérie, l’Égypte, la Côte d’Ivoire… le programme de ce vendredi

Ce vendredi, plusieurs sélections africaines, dont l’Algérie, l’Égypte, la Côte d’Ivoire et le Ghana, seront en action dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. De son côté, le Nigeria devra obligatoirement s’imposer face au Rwanda à Kigali pour préserver ses chances de qualification.





Nigeria – Rwanda : un duel décisif

Le Nigeria, en grande difficulté dans le Groupe C, doit impérativement s’imposer contre le Rwanda pour espérer poursuivre sa quête de qualification. Actuellement 5ᵉ avec seulement 3 points en 4 matchs, les Super Eagles d’Eric Chelle affrontent une équipe rwandaise solide, deuxième avec 7 points, qui pourrait même viser la première place en cas de victoire.



Un échec nigérian compliquerait considérablement ses chances de qualification après avoir manqué les éditions 2018 et 2022 du Mondial.



Dans le Groupe G, l’Algérie a une opportunité en or de dépasser le Mozambique, actuel leader avec 12 points. Un succès contre le Botswana permettrait aux Fennecs (9 points) de s’emparer de la tête du groupe et de se rapprocher de leur objectif.



Le Ghana prêt à bondir

La défaite des Comores (0-3) face au Mali a ouvert la voie au Ghana dans le Groupe I. Deuxièmes avec 9 points, les Black Stars peuvent prendre la première place devant Madagascar (10 points) s’ils battent le Tchad.



L’Égypte et le Maroc en position de force

Dans leurs groupes respectifs, l’Égypte (Groupe A) et le Maroc (Groupe E) sont bien placés et comptent sur cette journée pour consolider leur domination et faire un pas de plus vers la qualification.



La Côte d’Ivoire vise la tête du Groupe J

Les Éléphants, impressionnants depuis le début de ces éliminatoires (2ᵉ avec 10 points), peuvent détrôner le Gabon (12 points) en cas de victoire contre le Burundi. Une opportunité idéale pour asseoir leur suprématie et se rapprocher du Mondial 2026.