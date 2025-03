Éliminatoires Mondial 2026 : Sénégal vs Togo, la billetterie ouverte ce mercredi, les prix dévoilés

Pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Sénégal recevra le Togo au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le mardi 25 mars. Pour cette rencontre tant attendue, les férus du ballon rond, peuvent dorénavant réserver leurs billets pour pouvoir assister à cette rencontre.En effet, La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe dans un communiqué que les billets pour le match Sénégal vs Togo, comptant pour la 6ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026, seront en vente dès ce mercredi 19 mars en ligne sur www.fsf-tickets-stade.com. Le début des ventes physiques est prévu à partir du samedi 22 mars à 10h dans les points de vente physiques.Les prix des billets et sont fixés comme suit : La tribune rouge (1.000 F), jaune virage (3.000 F), jaune centre (5.000 F), annexe loge (15.000 F), loge VIP (50.000 F) et loge VVIP (100.000 F).Pour rappel, le match Sénégal vs Togo est prévu le mardi 25 mars prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à 21h00 GMT.