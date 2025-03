Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal pour se relancer face au Togo

Après le nul frustrant face au Soudan, le Sénégal doit impérativement se relancer ce mardi contre le Togo au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (21h00 GMT), lors de la 6ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les « Lions » devront afficher un tout autre visage s'ils veulent retrouver la première place du groupe B.



Seule une victoire leur permettrait d’espérer reprendre la tête, mais cela dépendra également des résultats du Soudan (1er, 11 pts) et de la RD Congo (2e, 10 pts). Si ces deux équipes s'imposent, le Sénégal resterait toujours à la troisième place.



Malgré cette position inconfortable, le sélectionneur Pape Thiaw se veut rassurant : « Oui, nous avons une pression, car le Sénégal a l’habitude de terminer premier. Mais c’est une pression positive. Nous arrivons à la fin de la phase aller, et nous ne sommes qu'à deux points du leader », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.



Déterminés à renouer avec la victoire, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers n’ont qu’un seul objectif : prendre les trois points face aux « Éperviers ». « Nous entrerons sur le terrain avec la volonté de gagner et de nous replacer au mieux dans la course », a affirmé le capitaine des « Lions ».



Quoi qu’il en soit, une victoire est impérative pour entretenir l’espoir de terminer en tête du groupe et se repositionner idéalement dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026.