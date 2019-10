Elton John fait de nouvelles révélations sur Michael Jackson : "Il avait complètement perdu la tête"

Dans sa nouvelle autobiographie Me, Elton John revient sur les relations difficiles qu'il entretenait avec sa mère, mais aussi sur l'amitié qui le liait à Michael Jackson. Le chanteur fait d'étonnantes révélations sur le roi de la pop.



Depuis plusieurs mois, Michael Jackson est dans la tourmente. Le roi de la pop, décédé en juin 2009, est accusé par diverses personnes de les avoir abusées sexuellement. S'il peut compter sur le soutien de ses proches, toujours présents pour le défendre face aux allégations qui ont émergé après Leaving Neverland, Michael Jackson ne pourra toutefois pas compter sur l'appui de son ami Elton John. Dans sa nouvelle autobiographieMe, le chanteur britannique se livre à cœur ouvert sur les liens qu'il avait tissés avec le père de Paris Jackson, et révèle qu'il avait, au fil des années, selon lui, "complètement perdu la tête".



Dans le détail, Elton John révèle avoir connu Michael Jackson au début des années 1970. Le premier avait une petite vingtaine d'années, tandis que le second était encore adolescent : "Je connaissais Michael depuis qu'il avait 13 ou 14 ans... C'était l'enfant le plus adorable que l'on puisse imaginer" se souvient l'interprète de Candle in the wind. Néanmoins, Elton John regrette d'avoir vu changer Michael Jackson au fil des années, assurant que sa célébrité l'avait fait changer du tout au tout : "Il a commencé à se couper du monde qui l'entourait, et à se déconnecter de la réalité, comme Elvis Presley l'avait fait".



"Il n'était pas à l'aise avec les adultes"



Elton John va plus loin en assurant que Michael Jackson était tombé dans l'enfer de la drogue : "Dieu seul sait ce qui lui passait par la tête, et Dieu seul sait de quels médicaments il se gavait, mais à chaque fois que je l'ai vu au cours de ses dernières années, je me disais que le pauvre avait complètement perdu la tête. Et je ne dis pas ça d'une manière légère" balance-t-il. Pour le chanteur de 72 ans, son ami décédé était devenu une personne "vraiment malade mentalement et étrange à côtoyer". Pire encore, Elton John a confirmé à demi-mots les allégations de pédophilie qui visent le roi de la pop en assurant que ce dernier n'était "pas à l'aise en compagnie d'adultes", et ce, "pour une raison ou pour une autre".