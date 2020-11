Émigration clandestine, crise secteur de la Pêche: Birahim Seck crache ses vérités au chef de l’Etat

Au Sénégal, nous avons l'habitude de dire que le Président de la République est la personne la plus informée. A la lecture du communiqué du Conseils des ministres du 18 novembre 2020, nous nous sommes demandés si le Président de la République avait les bonnes informations sur les causes profondes du mal vivre des pêcheurs et du désespoir mortel des jeunes. Peut être s'agit-il d'un refus de voir la funeste réalité que vivent les peuples des eaux.



Monsieur le Président de la République, le Gouvernement aura beau

sensibiliser sur la sécurité en mer, mettre en place un dispositif de surveillance et de contrôle de l'espace maritime (contenu du communiqué), non pour empêcher les industriels de piller nos ressources mais pour essayer de dissuader les voyageurs des pirogues.



Le Gouvernement aura aussi beau construire des quais de pêches, amenager des aires de transformation modernes, des complexes frigorifiques de stockage des produits de peche, doter des gilets de sauvetage, des moteurs hors-bord, des camions frigorifiques, des moyens de géolocalisation des pirogues de la pêche artisanale et remplacer les pirogues en bois par des pirogues en fibre (contenu du communiqué), les pêcheurs, en mal de matière première, continueront à souffrir le martyr de la mauvaise gestion de nos ressources halieutiques et notre pays de faire le deuil des victimes de l'immigration clandestine causée par le manque d'emploi.



Monsieur le Président de la République, le problème qu'il faut résoudre est celui de la disponibilité de la ressource halieutique. Les pêcheurs n'arrivent plus à trouver du poisson du fait de la mauvaise ou de l'absence de politique de gestion de la ressource qui s'illustre par la paupérisation de la Recherche et le pillage systématique et illégal connu de tous les acteurs.



Monsieur le Président de la République, le Sénégal doit se doter d'une réelle politique transparente et durable de préservation de ses ressources halieutiques avec la Recherche comme moteur pour apprécier à temps réel la disponibilité de la ressource. La Recherche souffre et étouffe par manque de moyens . Le Sénégal a besoin de maîtriser son stock avant de songer à attribuer une licence dans une pêcherie ou de signer des accords avec des pays ou avec des armateurs.

"Balaa nganan naam nefa, te balaa ngay laax diaay laax lekk".

Cette voie éviterait à nos jeunes pêcheurs de se faire tuer en Mautanie ou de payer de fortes amendes en Guinée Biseau ou Libéria.



Il faut aussi une réelle stratégie de protection de la Pêche artisanale qui ne cesse de subir les agressions de la pêche industrielle. Il faut de l'équité marine et maritime pour rassurer les pêcheurs et espérer un reflux des vagues de l'émigration irrégulière des pêcheurs de Mbour, Kayar, Saint-Louis ou de Thiaroye... en particulier et des jeunes en général car, il est démontré que les principaux capitaines des pirogues et/ou passagers sont des pêcheurs.



En l'absence de poisson Monsieur le Président de la République, quelles seraient l'utilité et la pertinence des quais de pêches, des camions frigorifiques, des complexes frigorifiques de stockage des produits de pêche, des gilets de sauvetage des pirogues en fibre de verre, pour les pêcheurs, pour les femmes transformatrice, pour le consommateur et pour le contribuable au trésor public?



Le préservation des ressources halieutiques pour assurer leur disponibilité et la protection de la pêche artisanale sont les préalables majeurs pour garantir des revenus durables et profitables au secteur de la pêche, à l'Etat, aux acteurs et aux citoyens.



Par Birahime Seck du Forum Civil