Emmanuel Macron veut «réduire significativement l’immigration» et exhorte à «reciviliser» après les émeutes

Outre ses annonces sur l’éducation, le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron donne des gages sur sa droite en appelant dans un entretien au «Point» ce mercredi 23 août à la fermeté sur l’immigration, tout en prônant une recivilisation via «le chantier de la famille», mais aussi «la régulation des écrans».



Dans la soirée, le Point a publié la deuxième partie de son entretien avec le chef de l’Etat. Emmanuel Macron y donne des gages à la droite pour tenter d’obtenir les voix de LR pour le projet de loi immigration. Il veut notamment «réduire significativement l’immigration, à commencer par l’immigration illégale». Et annonce que le gouvernement reprendra «à la rentrée» son projet de loi sur le sujet plusieurs fois reporté depuis un an, sans exclure d’ «enrichir le texte» au Parlement. «Est-ce qu’on est submergés par l’immigration ? Non. C’est faux de dire cela. Cela dit, la situation que nous connaissons n’est pas tenable et nous devons réduire significativement l’immigration, à commencer par l’immigration illégale. Nous avons une obligation de résultat», déclare le président de la République.



Dans la même veine, consistant à rassurer l’électorat de droite et d’extrême droite sur les questions de sécurité, Macron juge qu’il «faut s’atteler à reciviliser» notamment après les émeutes qui ont touché la France au début de l’été auxquelles ont participé de nombreux jeunes des quartiers populaires. Il évoque à nouveau auprès du Point «le chantier de la famille», mais aussi «la régulation des écrans».



«J’ai parlé de décivilisation il y a quelques mois» lors d’un Conseil des ministres. «C’est bien cela que nous avons vu» à l’occasion du mouvement déclenché par la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre le 27 juin. Macron avait fait polémique fin mai, alors que se multipliaient les agressions d’agents publics et d’élus, en déplorant un «processus de décivilisation». Un concept que certains, principalement à gauche, ont estimé emprunté à l’extrême droite, ce que l’Elysée avait nié., Macron persiste donc ce mercredi.



Réfutant que ce soit «les étrangers qui ont causé ces émeutes» de fin juin-début juillet, car «90 % sont nés en France», le chef de l’Etat invoque «un problème d’intégration et de refondation de la nation». «Une immense majorité des personnes interpellées vient de familles monoparentales ou de l’aide sociale à l’enfance», fait-il valoir. «Cela montre que le chantier de la famille est essentiel. Ensuite, il y a la place de l’école, de la régulation des écrans, de l’intégration par l’économie et l’emploi» énumère-t-il.



Le chef de l’Etat insiste particulièrement sur «la place des écrans, des réseaux sociaux», selon lui, «majeure dans ces émeutes», résumant sa pensée dans une formule : «On a besoin de moins d’écrans, et plus d’école.» «Quand il n’y a plus de cadre, plus d’éducation, plus de rapport à l’autorité qui vous ramène à une forme de raison, vous arrivez à ce résultat-là», juge-t-il. Avant de souligner en s’adressant aux tenants du tout-répressif sur sa droite : «Ça ne se gère pas qu’à la matraque ! Ceux qui pensent cela se trompent».