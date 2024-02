Emprisonnement de Me Ngagne Demba : l'Amicale des greffiers du Sénégal exige sa libération

“Dans un contexte général marqué par la décrispation et l'apaisement de l'espace public et social, le secteur de la justice pilier important de tout État de droit ne doit pas être en reste. A la place ce secteur est marqué par des grèves cycliques dues à la non satisfaction des revendications des travailleurs de la justice qui, ces derniers ont constaté avec désolation et émoi un archarnement sur l'un d'entre eux Me Ngagne Demba Touré”, a déclaré Me Ibrahima Sarr, président de l'Amicale des Greffiers du Sénégal.

D'après lui, “Ngagne Demba a été arbitrairement affecté, poussé à l'exil mis aux arrêts dès son retour en toute violation des règles liées à son statut de greffier”.

Ainsi, il dénonce “l'acharnement et les poursuites inopportunes et subjectives sur la personne de Ngagne Demba Touré”.

L'Amicale des Greffiers du Sénégal n'exclut pas de dérouler un plan d'action pour réclamer la libération de leur collègue.

Ainsi, dit-il, “un plan d'action des syndicats sur proposition de l'amicale et des agents de la justice pour exiger sa libération totale”, a laissé entendre le président de l'amicale.

