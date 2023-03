Emprisonnement du journaliste Pape Ndiaye: Les chroniqueurs judiciaires demandent plus de solidarité aux organisations de presse

Alors que le journaliste Pape NDIAYE est envoyé en prison depuis plus d’une dizaine de jours, les organisations nationales de presse tardent encore à mettre en œuvre un plan d’actions pour exiger sa libération. L’Association nationale des chroniqueurs judiciaires (ANCJ) dont fait partie le journaliste du groupe Walfadjiri arrêté, est monté au créneau ce mardi pour appeler ces organisations à plus de solidarité envers leur confrère.



« S’engageant se tenir à ses côtés jusqu’à sa libération, à se mobiliser pour précipiter sa remise en liberté, l’ANCJ informe avoir commis des avocats pour assurer la défense de leur membre. Également, elle appelle toutes les organisations de presse à plus de solidarité pour la libération de Pape Ndiaye », peut-on lire dans le communiqué de l’ANCJ parvenue à PressAfrik.



Les chroniqueurs judiciaires sénégalais de rappeler que « Pape Ndiaye a été inculpé de six chefs d’accusation à savoir diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat, intimidation et représailles, provocation à un attroupement, discrédit jeté sur un acte juridictionnel, mise en danger de la vie d’autrui. «Tout ça contre un seul homme !». ».



Ainsi, indiquent-ils « L’Association Nationale des Chroniqueurs Judiciaires du Sénégal (ANCJ) dont il est membre dénonce cette arrestation et cette détention lui apporte son soutien indéfectible. Considérant que la détention du journaliste sonne comme une atteinte à la liberté de la presse, l’ANCJ renseigne que la place de Pape Ndiaye n’est pas dans une prison mais plutôt dans une salle de rédaction ».